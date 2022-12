Mbappé-Puppe: Franzosen ermitteln gegen Emiliano Martínez

So zeigte er etwa einen Penis-Jubel mit dem Pokal als bester WM-Goalie.

Mit einem Penis-Jubel bei der Ehrung zum besten WM-Goalie und Psychospielchen beim Penaltyschiessen sorgte Argentiniens Weltmeister-Goalie Emiliano Martínez in Katar schon für reichlich Kopfschütteln bei den Fussball-Fans. Bei den Feierlichkeiten in Buenos Aires legte der 30-Jährige nochmals einen drauf: Martínez erschien bei der Bus-Parade mit einer Puppe in der Hand, die das Gesicht eines weinenden Kylian Mbappé zierte, und präsentierte die Puppe provokativ den Millionen von Fans auf den Strassen der argentinischen Hauptstadt.