Weinblog

«Weinfach» – der Podcast von Mövenpick Wein

Mit «Weinfach» starten wir unseren eigenen Podcast. Es erwartet euch «süffige» Unterhaltung vom Feinsten. Hört rein!

Aktuell heisst es «Liebe zeigen, Abstand halten». Es ist wichtig, das Haus möglichst nicht zu verlassen und Personenkontakt zu meiden. Diese Empfehlungen liegen auch uns am Herzen. Wir glauben aber, dass es gerade in dieser Zeit die «kleinen Freuden» sind, die den Unterschied machen. Mit unserem neuen Podcast möchten wir euch in die Welt der Weine entführen und die Sorgen für kurze Zeit vergessen lassen.