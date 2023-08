Weinfelden: Raubüberfall auf Volg

Dieb hatte keine Eile

Der vermummte Mann betrat laut Polizei am Donnerstagabend, kurz nach 20.30 Uhr, den Volg an der Amriswilerstrasse. Er bedrohte die allein anwesende Verkäuferin mit einer Pistole und forderte Bargeld, das er in einen Kunststoffsack mit der Aufschrift «Dosenbach» packte. Danach verliess der Täter den Volg ohne Eile und flüchtete in unbekannte Richtung.