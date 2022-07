Weinfelden TG: Weinfelden fordert mit personalisiertem Brief das Heckenschneiden

In Weinfelden TG wurden die Bewohnerinnen und Bewohner per persönlichem Brief dazu aufgefordert, ihre Bäume und Pflanzen, die auf die Strasse herausragen, zurückzuschneiden. Einige Bewohnerinnen und Bewohner sind über die Art der Kommunikation verärgert.

Das Bauamt in Weinfelden TG stellte in den vergangenen Tagen einigen Einwohnenden in Einfamilienhäusern einen Brief zu. In den persönlich adressierten Schreiben werden die Einwohnerinnen und Einwohner dazu aufgefordert, ihre Bäume, Hecken und Pflanzen, die auf die Strasse hinausragen, «zurückzuschneiden». Diese würden den Strassenverkehr behindern und müssten daher so bald wie möglich entfernt werden.

Pikant: In dem Schreiben wird den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Frist bis zum 29. Juli gegeben, sich selbst um das Problem zu kümmern. Werde dies nicht bis dahin gemacht, kümmere sich die Stadt darum und schicke den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Folge die entsprechende Rechnung für den entstandenen Aufwand. Der Brief liegt 20 Minuten vor.

Admin löscht Facebook-Post

Das Schreiben stösst vielen Weinfelderinnen und Weinfeldern sauer auf. In einer Facebook-Gruppe lässt ein User seinem Ärger freien Lauf und erntet in den Kommentaren Zuspruch von weiteren Betroffenen. Einige Userinnen und User fragen sich unter anderem, was sie überhaupt zurückschneiden müssen. Der Facebook-Beitrag wurde unterdessen durch den Admin, der laut dem Verfasser ein Mitarbeiter der Stadt ist, gelöscht.

Ein betroffener Bewohner sagt gegenüber 20 Minuten: «Ich ging raus auf die Strasse und sah bei mir im Garten nichts herausragen. Also verlangte ich vom Werkhof, sie sollen doch bitte herkommen und mir zeigen, was ich entfernen müsse.» Zudem hält der Mann den Zeitpunkt fürs Zurückschneiden der Hecken für sinnlos. Gärtner hätten ihm ans Herz gelegt, die Sträucher während der Hitzewelle nicht zu stutzen, da dies den Pflanzen grossen Schaden zufügen könne.

Des Weiteren stört den Weinfelder die Art und Weise, wie die Stadt vorgeht: «Früher erhielt man noch einen Anruf oder sie kamen vorbei, heute passiert das über einen Brief, der einfach an alle Besitzer von Einfamilienhäusern geschickt wird.»

Ein altbekanntes Problem

Martin Belz, Leiter des Bauamtes der Stadt Weinfelden, nimmt Stellung zur Situation. Die Stadt Weinfelden kenne das Problem schon seit mehreren Jahren. Welche Einwohnenden die Briefe erhalten und welche nicht, werde durch Kontrollen von einem Unterhaltsdienst festgelegt. In Fällen, in denen die Bäume die Verkehrssicherheit gefährden könnten, werden die Anwohnenden benachrichtigt.

Früher habe man versucht, die Bewohnerinnen und Bewohner in Form von Flyern, die in den Briefkästen verteilt wurden, darauf aufmerksam zu machen. Einige der Einwohnenden haben darauf reagiert und ihre herausragenden Äste anschliessend entfernt. Andere hingegen haben den Aufruf ignoriert.

Bauamt relativiert Frist

Das Vorgehen sei aber essenziell: «Die Verkehrssicherheit ist für uns ein wichtiger Antreiber und im kantonalen Strassengesetz geregelt», sagt Belz. Viele Personen habe man nicht mit den Flyern erreichen können. «Darum haben wir uns entschieden, uns über ein Schreiben persönlich an die betreffenden Einwohner von Weinfelden zu richten», ergänzt er.

Zudem möchte Belz den Brief relativieren: «Die Frist ist zwar bis zum 29. Juli angesetzt, aber nicht in Stein gemeisselt.» Sie haben die Bewohnerinnen und Bewohner ausdrücklich darum gebeten, bei Abwesenheit oder sonstiger Verhinderung eine Mail zu schreiben. Dann sei es auch möglich, die Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Dies geht jedoch nicht aus dem Brief hervor.

