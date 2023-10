Weinfelden TG: Diese 28-jährige Schwyzerin ist die neue Thurgauer Apfelkönigin 

Die Wahl fand traditionell an der «Wega» in Weinfelden TG statt und wurde von Radio- und Fernsehmoderator Reto Scherrer begleitet.

Vor einer stimmungsvollen Kulisse wurde am Samstag die neue Thurgauer Apfelkönigin gekürt. Wie es die Tradition vorgibt, fand die Wahl auch in diesem Jahr auf der TKB-Bühne an der Weinfelder Gewerbeausstellung statt. «Wenn man richtig rechnet, ist dies die 25. Wahl der Thurgauer Apfelkönigin», verkündete Reto Scherrer, langjähriger Moderator der Wahlen und rief sogleich die sechs Anwärterinnen um die Krone auf die Bühne. Die Nervosität war den jungen Damen nicht anzumerken als Scherrer sie einzeln nach vorne rief und ihnen diverse Fragen und auf Aufgaben stellte.

Diese Fun-Facts sollten die Jury überzeugen

So erfuhr man, dass Marina Schenker gerne nach Patagonien reisen würde, Larissa Raguth Tscharner aus einem Adelsgeschlecht kommt und Melanie Eggenberger mehr als 30 Mal gezügelt ist. Den lautstärksten Fanclub mitgebracht hatte Colette Ammann, Leonie Ruppert wusste die Kinder mit ihren Zeichnungen zu überzeugen und Caira Imfeld begrüsste das Publikum unter anderem auf Spanisch. Die Jury wählte drei Damen in die nächste Runde. Mit einem strahlenden Lächeln traten sie vor.

Geld, Auto und mehr für die Gewinnerin

Der Gewinn hat es in sich: Die frischgebackene Apfelkönigin erhält unter anderem 2000 Franken, ein Auto sowie zahlreiche weitere Geschenke. Zudem wird sie im kommenden Jahr, auch über die Ostschweizer Regionalgrenze hinaus, diverse Auftritte haben. In den vergangenen Jahren waren die Apfelköniginnen beispielsweise an der EXPO Mailand oder beim Samstigs-Jass zu sehen. Jetzt beisst sie aber zuerst in ihren Lieblingsapfel – einen Gala.