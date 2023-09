Kantonspolizei Thurgau geht mit Gauner-Chilbi Betrügern an den Kragen

Das Ausmass an Telefon- und Onlinebetrügereien nimmt zu.

Um gegen die steigenden Zahlen vorzugehen, hat die Kantonspolizei eine Präventionskampagne lanciert. Mit der «Gauner-Chilbi» an der WEGA in Weinfelden TG werden Spass und Aufklärungsarbeit von Telefon- und Onlinebetrügereien miteinander vereint. Es stehen diverse Chilbi-Attraktionen vor Ort, die immer mit einer bestimmten Betrugsmasche verbunden sind. Damit soll den Besuchern gezeigt werden, mit welchen Maschen Betrüger ihre Opfer übers Ohr hauen möchten.

«Wer weiss, wie Kriminelle arbeiten, läuft weniger in die Gefahr, auf die Tricks hereinzufallen»

Auch wenn Telefon- und Onlinebetrug im virtuellen Raum stattfinden, sind an der Messe keine Bildschirme vorzufinden. Das Ziel sei es laut der Kantonspolizei nicht, die Besuchenden über die Technik aufzuklären, sondern darauf aufmerksam zu machen, dass man nicht alles glauben soll, was einem versprochen wird. «Ein gängiges Beispiel dafür ist die Lotterie mit angeblichen Gewinnspielen. Vorerst wird einem gesagt, wie einfach man hohe Gewinne erzielen kann, jedoch wird einem schnell bewusst, dass das Ganze einen Haken hat», heisst es weiter.

Ähnlich läuft es auch im Internet ab, beispielsweise bei vermeintlich lukrativen Investitionsmöglichkeiten. Die Betrüger bringen Menschen dazu, ihr gesamtes Vermögen in etwas zu investieren, was sich später in vielen Fällen als reine Geldverschwendung enttarnt. Auch diverse weitere Fallen warten auf die Besuchenden, doch wer sich getraut, darf sein Glück gerne versuchen.