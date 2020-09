Als Athletin des liechtensteinischen Teams trainierte Weirather meistens mit den Schweizerinnen. Sie absolvierte in zwölf Saisons 222 Weltcuprennen und gewann neun davon, sieben in ihrer Paradedisziplin, dem Super-G. In dieser Disziplin gewann sie an der WM 2017 in St. Moritz auch Silber, an den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 Bronze. 2015/16 war ihre beste Saison. Sie wurde Vierte des Gesamtweltcups.