Corona-Odyssee in Peking : «Weiss nicht, ob ich das aushalte» – Skeleton-Pilotin weinte nach Isolation

Skeleton-Athletin Kim Meylemans musste nach ihrer Ankunft in Peking wegen einem positiven PCR-Test zunächst in eine Isolationsunterkunft überführt werden. Die Belgierin berichtet unter Tränen von dem Erlebnis.

1 / 5 Hat mit der Isolation in Peking zu kämpfen: Skeleton-Fahrerin Kim Meylemans. Instagram/kimmeylemans Die 25-Jährige startet an Olympia für Belgien. imago images/Eibner Europa Wegen eines positiven PCR-Tests durfte sie jedoch zunächst nicht ins Olympische Dorf einreisen. imago images/Eibner Europa

Darum gehts Eine Video-Botschaft der belgischen Skeleton-Athletin Kim Meylemans sorgt für Aufsehen.

Darin berichtet die 25-jährige unter Tränen, wie sie die Zwangs-Isolation in Peking erlebte.

Mittlerweile ist Meylemans endlich im olympischen Dorf angekommen.

In Sachen Corona geht man an den Olympischen Spielen in China wenig zimperlich um. Diese unschöne Erfahrung musste auch Kim Meylemans machen, die als Skeletonfahrerin für Belgien auf Medaillenjagd gehen will und nach ihrer Anreise einige harte Tage durchlebte.

Die 25-Jährige war nach ihrer Ankunft in Peking am Sonntag positiv getestet worden. Nach einem negativen war ein dritter Test wieder positiv, woraufhin sie in ein Quarantäne-Hotel kam. Nachdem sie am Mittwoch diese Unterbringung verlassen durfte, war sie zunächst an einen anderen Quarantäne-Ort gebracht worden, von wo sie unter Tränen über ihren Gemütszustand berichtet hatte. «Ich weiss nicht, ob ich es noch 14 Tage länger bei den Olympischen Spiele aushalten kann, wenn ich in Quarantäne bin», sagte sie in einer emotionalen Video-Botschaft auf Instagram.

Nach Corona-Odyssee endlich im olympischen Dorf angekommen

Meylemans schien das Geschehene sichtlich nah zu gehen. «Ich muss jetzt noch zusätzliche sieben Tage hier bleiben und täglich zwei PCR-Tests machen», schilderte sie unter Tränen und erklärte, dass sie zwar trainieren dürfe, nur eben komplett isoliert von ihren Teamkolleginnen.

Inzwischen sei sie aber im olympischen Dorf, wie die belgische Mannschaft mitteilte. Dort werde sie in ein separates Zimmer untergebracht und zweimal am Tag getestet. Sie kann ausserdem isoliert auf der Bahn trainieren. «Wir verstehen absolut die Reaktion von Kim. Unser Hauptanliegen war es, Kim so schnell wie möglich ins olympische Dorf zu bringen. Deshalb sind wir sehr froh, dass es passiert ist», sagte Olav Spahl als Chef de Mission des Teams Belgien.

IOC sichert Unterstützung zu

Mittlerweile hat sich auch das Internationale Olympische Komitee in den Fall Meylemans eingeschaltet und der Athletin nach ihrer Corona-Odyssee weiter Unterstützung zugesichert. Das IOC habe von der «schwierigen Situation» der Skeleton-Fahrerin erfahren und sofort Kontakt zum Nationalen Olympischen Komitee Belgiens aufgenommen, um ihr schnelle Hilfe zu gewähren, teilte das IOC in einer Medienmitteilung mit.

Das IOC erklärte weiter, Meylemans müsse als nahe Kontaktperson in einem Einzelzimmer untergebracht werden, sich isoliert fortbewegen und alleine essen. Weil es zunächst kein entsprechendes Zimmer für die Belgierin gegeben habe, habe sie vorübergehend in einem Hotel in der Nähe des olympischen Dorfes untergebracht werden müssen. «Wir sind froh, dass die Anstrengungen zu einer erfolgreichen und schnellen Lösung geführt haben», verlautete das IOC.

