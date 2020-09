Einmal hatte Jessica Krug nordafrikanische Wurzeln, ein anderes Mal afroamerikanische, dann karibische. Doch eigentlich ist die Geschichtsprofessorin Jessica Krug eine weisse Jüdin aus Kansas City, die sich in den vergangen Jahren verschiedener kultureller Identitäten bediente. Dies hat Krug, die an der George-Washington-Universität Geschichte lehrt, in ihrem Blog «Die Wahrheit und die antischwarze Gewalt meiner Lügen» veröffentlicht.

In einer ihrer Rollen, so die «Daily Mail», habe Krug unter ihrem Pseudonym Jessica La Bombalera weisse New Yorker, die Schwarze zu wenig unterstützt hätten, beschimpft. Auch soll sie andernorts über ihre versklavten Vorahnen geschrieben haben: «Meine Vorfahren, unbekannt, namenlos, die ihr Leben in eine Zukunft bluteten, von der sie keinen Grund hatten, zu glauben, dass sie selbst darin existieren könnten oder sollten.»