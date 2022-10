Kurs an ETH Zürich: Weisse sollen lernen, sich für Schwarze und People of Color einzusetzen

«How could I have acted? Allyship Workshop for White People» heisst einer der beiden Kurse.

«How could I have acted? Allyship Workshop for White People» heisst einer der beiden Kurs, welche die ETH Zürich im Rahmen des Black History Month in Europe im November anbietet. Gemäss der Kursbeschreibung ist der Allyship-Workshop «für weisse ETH-Angehörige gedacht, die Verbündete im Umgang mit Rassismus sind oder werden wollen». Dabei wolle man diskutieren und analysieren, wie, wo und wann Weisse sich für BIPoC (Black, Indigenous and People of Color) einsetzen können oder sollen. Der zweite Workshop richtet sich an Menschen, die Rassismus selbst erleben und sich in einer sicheren Umgebung darüber austauschen möchten. Die Kurse leitet eine Dozentin mit BIPoC-Herkunft.