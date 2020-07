vor 1h

«Richtige Repräsentation»

Schwarze Cartoon-Figuren sollen von Schwarzen synchronisiert werden

Wegen der internationalen Anti-Rassismus-Proteste ist auch die Diskussion um den strukturellen Rassismus in Hollywood neu entfacht. So sollen etwa schwarze Cartoon-Charaktere von People of Color synchronisiert werden.

von Lucia Krones

1 / 13 Mehrere Studios in den USA werden Synchronsprecher von schwarzen Cartoon-Charakteren mit People of Color ersetzen. Damit sollen Schwarze im TV besser repräsentiert werden. Auch bei «The Simpsons» werden People of Color ab sofort nicht mehr von weissen Schauspielern synchronisiert. Das teilt Fox Studio mit. Fox Studios Hank Azaria (56), der seit 1990 mehrere Figuren der Simpsons synchronisiert hat, soll bereits vor fünf Monaten angekündigt haben, den Inder Apu nicht mehr zu synchronisieren. Instagram/hankazaria Den Machern von «The Simpsons» wird seit mehreren Jahren Rassismus vorgeworfen. Stereotypen etwa sind in der Serie ein immer wiederkehrendes Thema: Die Rolle von Apu spricht Hazaria beispielsweise mit überzeichnetem indischem Akzent. Ausserdem lebt die «Simpsons»-Figur in einer arrangierten Ehe und hat acht Kinder. Fox Studio

Darum gehts Mehrere animierte Shows wechseln die Synchronsprecher und -sprecherinnen ihrer schwarzen Figuren.

Unter anderem werden People of Color in der Serie «The Simpsons» nun auch von People of Color gesprochen.

Auch der afroamerikanische Charakter Cleveland von «Family Guy» wird ab sofort nicht mehr von einem weissen Synchronsprecher gesprochen.

«The Simpsons» hat seit 2017 wegen der Doku «The Problem with Apu» mit Rassismusvorwürfen zu kämpfen. In der Doku werden die stereotypen Eigenschaften infrage gestellt, die der Ladenbesitzer hat.