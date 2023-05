Buckten  BL: Weisser Audi weg, Führerausweis weg – Neulenker raste mit 124 km/h

Kurz vor Mitternacht, in der Nacht vom 13. auf den 14. Mai, fuhr ein 18-Jähriger in eine semistationäre Geschwindigkeitskontrolle. Der Fahrer des weissen Audis war mit 124 km/h auf der Hauptstrasse in Buckten BL unterwegs, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.