Polizeigewalt in den USA - Weisser Cop schlug 18 Mal mit Taschenlampe auf schwarzen Lenker ein

18 Schläge in 24 Sekunden

An dem Abend, als Bowman im Verkehr wegen der Nutzung der falschen Spur gestoppt und von Polizisten zu Boden gebracht wurde, kam der 31-jährige Polizist Jacob Brown erst verspätet hinzu. Er sei «in der Gegend» gewesen und habe versucht, sich zu beteiligen, erklärte er. Der Polizist soll laut Ermittlerbericht dem 46-Jährigen 18 Schläge in 24 Sekunden erteilt haben.

Weiterer Vorfall auf Video festgehalten

Nur drei Wochen davor hatten Polizisten derselben Dienststelle auf einen anderen schwarzen Autofahrer eingedroschen, der im Polizeigewahrsam am Strassenrand im Nordosten Louisianas zu Tode kam. Auch die Polizeiaufnahmen des Todes von Ronald Greene gelangten erst in diesem Jahr durch eine Veröffentlichung der Nachrichtenagentur AP an die Öffentlichkeit. Strafverfolger des Bundes untersuchen nun beide Zwischenfälle in einem sich ausweitenden Fall von Polizeibrutalität und möglichen Vertuschungen bei der Polizei.