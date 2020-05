Rassistische Werbung

Weisser Finger schnippst schwarzen Mann weg – VW entschuldigt sich

Der VW-Autokonzern steht wegen einer Werbung für seinen neuen Golf am Pranger. In dem Spot wird ein schwarzer Mann von einem weissen Finger weggeschubst. Zum Schluss des Videos ist für Sekunden das Wort «Neger» zu sehen.

Nach heftiger Kritik an einem auf Instagram und Twitter geposteten Werbespot für den neuen Golf hat sich Volkswagen entschuldigt. Die kurze Sequenz, die starke Reaktionen in den sozialen Netzwerken auslöste, zeigt einen schwarzen Mann, der von einer weissen Hand durchs Bild geschoben und anschliessend in den Eingang eines Restaurants geschnippt wird. Ist es nur ein Zufall, dass der Name des Restaurants «Le Colon» (franz. für «kleiner Kolonist») lautet?

Es war aber das Ende der Werbung, die den Shitstorm endgültig entfachte: Die Buchstaben der Werbebotschaft «Der neue Golf» werden zum Schluss so eingeblendet, dass für einen kurzen Moment das N-Wort («Neger») sichtbar wird. Auch nur ein Zufall? Nein, urteilte die Netzgemeinschaft. «Eindeutiger geht Rassismus kaum» oder «Ich könnte kotzen» kommentierte sie in den sozialen Medien.

Erste Entschuldigung kam nicht gut an

Diese Entschuldigung kam allerdings nur bedingt gut an. «Alles also nur eingebildet und ein Missverständnis? Sorry, aber den Rassismus bilden wir uns nicht ein», so ein Instagram-Nutzer. Viele fragten sich auch, wieso alle Kontrollinstanzen so versagen konnten.