Wetter - Weisses Erwachen in der Schweiz – und es gibt bald noch mehr Schnee

In den Bergen rechnen Meteorologen und Meteorologinnen in der Nacht auf Montag mit bis zu 50 Zentimetern Neuschnee.

Am Sonntag fällt in weiten Teilen der Schweiz der erste Schnee.

Das Wetter präsentiert sich am Sonntag stark bewölkt, am Vormittag kommt es vor allem im westlichen Flachland zu vereinzelten Schnee- oder Regenschauern. Die Schneeschauer dürften im Laufe des Tages an Intensität und Zahl zunehmen, wie Klaus Marquardt von MeteoNews sagt.

Verkehrsprobleme erwartet

Der Sonntag bilde sozusagen einen Übergangstag in die Schneesaison, in der Nacht auf Montag werden im Flachland einige Zentimeter Neuschnee erwartet. Mehr oder weniger chaotische Zustände im Morgenverkehr dürften damit vorprogrammiert sein, Marquardt rät daher, nächste Woche etwas mehr Zeit für den Arbeitsweg einzuplanen.

40 Zentimeter Neuschnee

Am Alpennordhang rechnen die Meteorologen und Meteorologinnen bis Montagmorgen mit 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee, in den Voralpen werden zehn bis zwanzig Zentimeter erwartet. Mit Temperaturen um die drei Grad dürfte die weisse Pracht am Sonntag in vielen Orten als Schneeregen vom Himmel fallen, wie Marquardt gegenüber 20 Minuten sagt.