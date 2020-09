1 / 6 Diese Maschine steht seit rund einer Woche auf dem Euro-Airport bei Basel. Sie soll dem weissrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko und seiner Familie zur Verfügung stehen, wie ein Medium aus dem Land berichtet. Screenshot Youtube/Msq.spotter Am 30. August flog die Maschine von der weissrussischen Hauptstadt Minsk nach Basel und steht seither am Euro-Airport. Screenshot Radarbox.com Laut der weissrussischen Regierung ist Lukaschenko nicht der Besitzer der Flugzeugs. Wie eine Maschine der weissrussischen Airline Belavia (im Bild), auf die der Privatjet registriert ist, sieht es aber auch nicht aus. Wikimedia/Anna Zvereva

Am 30. August setzte die Gulfstream G550 am Euro-Airport (EAP) bei Basel auf und steht seither dort. Die Maschine soll laut dem weissrussischen Nachrichtenportal Nexta einzig von Präsident Alexander Lukaschenko und seiner Familie genutzt werden. Der Grund für den Aufenthalt der Maschine am Basler Flughafen ist indes unbekannt, wie die «Sonntagszeitung» schreibt.

Zwar dementiere die weissrussische Regierung, dass die Maschine Lukaschenko gehöre, doch gebe es Zweifel daran, dass es sich um ein Linienflugzeug handelt, zumal es keine Linienflüge zwischen Minsk und Basel gebe. Zudem ist der 61-Millionen-Dollar-Jet in den Nationalfarben Weissrusslands lackiert und nicht im Blau-Weiss der staatlichen Airline Belavia.

Niemand weiss genau, was der Jet hier macht

Die Zeitung ging der Sache nach. Die Medienstelle des EAP habe lediglich bestätigt, dass das Flugzeug gelandet ist. Ein Abflug sei nicht bekannt. Das Eidgenössische Aussendepartement (EDA) wisse nichts davon, dass sich Lukaschenko oder eines seiner Familienmitglieder in der Schweiz aufhalte. Und während die weissrussische Botschaft in Bern nicht zu erreichen gewesen sei, habe das Honorarkonsulat des Landes in Pratteln BL keine Kenntnis vom Aufenthalt der Maschine.

Nach Angaben einer Quelle, die den Basler Flughafen gut kenne, sei das Flugzeug zur Wartung in die Schweiz geflogen worden, wie die Zeitung weiter schreibt. Doch hier wittert die «SoZ» einen Widerspruch: Der Jet sei erst knapp ein Jahr alt. Wieso sollte man also eine fast neue Maschine für eine umfangreiche Wartung ins Ausland fliegen?

Besteht ein Zusammenhang mit Protesten?

Im Artikel wird auch die Frage nach dem Zeitpunkt des Fluges aufgeworfen. Schliesslich sieht sich der seit 26 Jahren autokratisch regierende Lukaschenko in seiner Heimat mit Protesten gegen sein Regime konfrontiert. Gegen diese geht die Regierung mit Gewalt vor. Laut der Beobachtungsstelle der Vereinten Nationen wurden bisher mindestens vier Menschen getötet, Hunderte verletzt, Tausende verhaftet und es gibt über 50 Vermisste.