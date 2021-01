Jetzt also doch: Die Eishockey-Weltmeisterschaft findet dieses Jahr nicht in Belarus statt. Zunächst nur als Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS vermeldet, bestätigt der Weltverband IIHF wenig später.

So schreibt der IHF am späten Montagnachmittag auf seiner Website, dass die Verlegung der WM «wegen Sicherheitsbedenken» unvermeidbar gewesen sei. Das IIHF-Exekutiv-Komitee habe festgestellt, dass es derzeit unmöglich sei, «das Wohlergehen von Teams, Zuschauern und Offiziellen während einer Weltmeisterschaft in Belarus zu gewährleisten».

Fasel findet Entscheid «bedauerlich»

Nun scheint es so, als habe der Weltverband es doch falsch gefunden, die kommende Weltmeisterschaft in einem Land auszutragen, in dem die Opposition gewaltsam unterdrückt und Menschenrechte mit Füssen getreten werden. In einer Medienmitteilung des IIHF sagt Fasel: «Es ist sehr bedauerlich, dass das Co-Hosting-Angebot für Minsk und Riga gestrichen werden muss. Während dieses Prozesses hatten wir versucht zu fördern, dass die Weltmeisterschaft als Instrument der Versöhnung eingesetzt werden kann, um die gesellschaftspolitischen Probleme in Belarus zu beruhigen und einen positiven Weg nach vorne zu finden.»