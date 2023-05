Wetter Schweiz: Zwischenbilanz zum Mai

Sonnenhungrige kamen bisher im Mai vor allem in der Deutschschweiz so gut wie gar nicht auf ihre Kosten, das Sonnenscheindefizit beträgt vielerorts 30 Prozent und mehr.

Der Dienstag steht exemplarisch für den diesjährigen Mai, der sich bisher vor allem in der Deutschschweiz ganz und gar nicht als Wonnemonat entpuppt hat. Es ist trüb und nass, entlang der Alpen kommt es zu kräftigen Niederschlägen. Wegen des Dauerregens gilt in einigen Regionen des Landes nach wie vor Gefahrenstufe 3.



In der Deutschschweiz war der Mai verbreitet und teilweise deutlich zu nass, bestätigt MeteoNews. Entlang der zentralen und östlichen Alpen, im Kanton Schaffhausen sowie im Bündnerland fiel teilweise gar mehr als das Doppelte der normalen Niederschlagsmenge bis Mitte Monat. Demgegenüber war es in der Romandie vielerorts zu trocken, während im Kanton Tessin etwa normal viel Niederschlag verzeichnet werden konnte. Schweizweit beträgt der Niederschlagsüberschuss knapp 40 Prozent.