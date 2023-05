Wenn du Milanese kannst, gibt dir Roberto einen Espresso aus

Erst kürzlich präsentierte die italienische Regierung einen Gesetzesentwurf, bei denen das Verwenden von Anglizismen in bestimmten Kontexten unter Strafe stellt. Roberto V. aus Mailand ist da deutlich weniger dogmatisch, dafür aber umso sympathischer: In seinem Café Domm in der Via San Marco nicht unweit der Porta Garibaldi begeistert der 57-Jährige mit einem besonderen Quiz: Jeden Morgen schreibt er ein Wort im Mailänder Dialekt auf eine Tafel und stellt sie vor seinen Laden. Wer die Bedeutung errät, bekommt seinen Kaffee geschenkt. Das berichtet der «Corriere della Sera».