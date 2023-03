Biel: Weisst du, was diese orangen Scheren zu bedeuten haben?

In Biel haben unbekannte Aktivistinnen und Aktivisten Dutzende der Strassenmarkierungen für Velostreifen und Fussübergänge mit orangen Scheren ergänzt, wie der «Infosperber» berichtete. «Fleischbremsen» werden umgangssprachlich unerwartete Veloweg-Enden bei Fussgängerübergängen und Fussgängerinseln genannt. Der Begriff verweist auf die gefährliche Situation, in der sich Fussgängerinnen und Velofahrer befinden, wenn sie hinter einem rechtsabbiegenden Fahrzeug stehen oder gehen.

Dies könnte als Ausdruck der Frustration der Bevölkerung Biels gedeutet werden, die 2021 den Bau der Stadtautobahn mit offenen Anschlüssen im Stadtzentrum und am See verhindert hat. Bei diesem 2,2-Milliarden-Franken-Projekt sollten 7,2 Kilometer Autobahn mit zwei offenen Anschlüssen am Bahnhof sowie an einem Naturschutzgebiet und einem Seeufer gebaut werden. Das Vorhaben war hochumstritten und stiess auf viel Kritik von schweizweiten Gruppierungen wie dem Komitee «Westast so nicht!», bis es zurückgezogen wurde.