Marcel Marceau: Google-Logo zeigt heute den französichen Mimen

Während des Zweiten Weltkriegs rettete Marceau Dutzende jüdische Kinder, indem er sie aus Frankreich in die Schweiz schmuggelte.

Die Suchmaschine Google nutzt ihre enorme Reichweite immer wieder, um mit einer Veränderung des Logos – dem sogenannten Google-Doodle – auf ihrer Startseite auf Anlässe oder Persönlichkeiten hinzuweisen. Wenn man auf dieses klickt, wird man direkt zu allen Suchergebnissen des jeweiligen Themas weitergeleitet und kann so mehr über das Thema erfahren. Heute ist das Doodle dem 2007 verstorbenen Marcel Marceau gewidmet.

Wer war Marcel Marceau?

Einige kennen ihn vielleicht unter seinem Künstlernamen «Bip»: Der französische Pantomime Marcel Marceau, 1923 als Marcel Mangel in Strassburg geboren, begeisterte Menschen auf der ganzen Welt. Seine Markenzeichen waren das weiss geschminkte Gesicht, das geringelte Hemd und der Hut mit roter Blume. Heute wäre der Darsteller 100 Jahre alt geworden.

Marcel Marceau, der eigentlich als Marcel Mangel als Sohn eines jüdischen Metzgers und Vorbeters in Strassburg geboren wurde und während des Zweiten Weltkriegs seinen Namen ändern musste, drückte sich schon früh bevorzugt durch Mimik und Gestik statt mit Wörtern aus. Schon als Kind unterhielt er seine Freunde mit Nachahmungen berühmter Schauspieler und Pantomimen.

Später nutzte er seine Fähigkeit, um jüdische Kinder aus dem von den Nazis besetzten Frankreich in die Schweiz zu schmuggeln. Seine Aufgabe war es, die Kinder während der gefährlichen Momente auf dem Weg zur Schweizer Grenze mithilfe seiner Auftritte abzulenken und ruhig zu halten. Marceau unternahm drei solcher Reisen und befreite während des Zweiten Weltkriegs mindestens 70 Kinder. Später kämpfte er als Angehöriger der französischen Armee an der Seite der USA gegen die deutschen Besatzer.

Nach dem Krieg studierte Marceau Schauspiel und Pantomime in Paris. Später schuf er die Figur «Bip» – ein tragikomischer Clown mit dem oben erwähnten Outfit.

Den Durchbruch schaffte er 1951 in Deutschland. Danach wurde Marceau weltberühmt. Er tourte durch die ganze Welt und begeisterte die Menschen mit seiner Begabung, alltägliche Situationen und Emotionen nur durch Bewegungen und Mimik darzustellen. Über seine Arbeit sagte er: «Meistens denke ich bei meiner Arbeit an menschliche Situationen, nicht an lokale Manierismen. Es gibt keine französische Art, zu lachen, und keine amerikanische Art, zu weinen. Meine Themen versuchen, die grundlegenden Essenzen des Menschseins zu enthüllen.»