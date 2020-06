vor 59min

Polizeimeldungen Ostschweiz

Weisst du, wer das war?



Am Samstagabend ist in Muolen SG ein Auto in einen Kandelaber geprallt. Die unbekannte Lenkerin entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

von Gamze Ibis

1 / 36 Muolen SG, 06.06.2020: Eine unbekannte Person war mit ihrem Skoda in Richtung Muolen unterwegs. Bei einer Verzweigung geriet sie rechts von der Strasse ab und fuhr über das Wiesland und den Bachweg. Schliesslich prallte sie mit der rechten Autoseite in eine Strassenlaterne. Kapo SG Die unbekannte Person entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun Zeugen.

Eine unbekannte Person war am Samstag, kurz nach 19 Uhr, mit ihrem schwarzen Skoda von Roggwil TG in Richtung Muolen SG unterwegs. Bei der Verzweigung Bachweg geriet der Skoda rechts von der Strasse ab und fuhr über das Wiesland und den Bachweg, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Auf einer Wiese prallte das Auto schliesslich mit der rechten Autoseite in eine Strassenlaterne.

Die unbekannte Person entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen