Manchester: So sieht Brian McClair heute aus

Brian McClair ist ein ehemaliger Fussballstar von Manchester United. Der Schotte verbrachte elf Jahre als Spieler im Old Trafford, bevor er ab 2006 für neun Jahre als Leiter der Jugendakademie wirkte. Der Stürmer kam 1987 von Celtic und schoss in seiner ersten Saison bei den Red Devils 31 Tore. Damit war er der erste United-Spieler, der mehr als 20 Ligatore erzielte, seit George Best in der Saison 1967/1968 das Kunststück gelang. Während seiner Zeit bei United gewann er vier Premier-League-Titel, zwei FA-Cups und den Ligapokal.