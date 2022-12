Fun Facts: Weisst du, wie viel Wasser dein Christbaum täglich verdunstet?

Für viele Menschen darf an Weihnachten ein hübsch geschmückter Tannenbaum nicht fehlen. Wir haben für dich ein paar Fakten gesammelt, die du vielleicht noch nicht kennst – zum Beispiel, wie viele Nadeln so ein durchschnittlicher Tannenbaum hat.

Kein Weihnachtslied

Strenge Richtlinien

Wie für praktisch alles in der Schweiz gibt es auch für Weihnachtsbäume Richtlinien. Diese hat die IG Suisse Christbaum erlassen. So darf der Baum zum Beispiel nicht breiter als hoch sein. Ausserdem gibt es aufgrund ihrer Dichte Bäume der Kategorie A und der Kategorie B.

Klimaneutrale Bäume

Viele, viele Nadeln

Grosse Brandgefahr

Viele Bäume werden lange vor Weihnachten gefällt und sind bereits relativ trocken, bevor man sie überhaupt in die warme Stube stellt. Dort trocknen sie weiter aus, denn sie können bis zu einen Liter Wasser täglich verdunsten und deshalb bereits innert 30 Sekunden in Flammen stehen. So kommt es hierzulande bis zu 1000 Wohnungsbränden jedes Jahr.

Ohne Kerzen

Der erste geschmückte Baum stand vermutlich im Jahr 1597 im elsässischen Türkheim. Allerdings trug er noch keine Kerzen. In der Schweiz wurde 1844 erstmals ein sogenannter Lichterbaum entzündet, und zwar an einer Weihnachtsfeier in Basel. Der Grund dafür ist bis heute unklar. 1867 wurden in den USA die ersten Kerzenhalter für Christbäume patentiert.