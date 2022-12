Bundesliga: RB Leipzigs Max Eberl spricht über Kommerz

Max Eberl : «Ist totale Vermarktung richtig?» – Kommerz-Kritik von RB-Boss verblüfft

Eberl hatte früher Leipzig kritisiert

Was viele besonders ärgerte: In der Vergangenheit hatte Eberl bei seinem alten Club Borussia Mönchengladbach den Rivalen aus Leipzig immer wieder öffentlich kritisiert wegen dessen finanzieller Vorteile durch Eigentümer Red Bull. «RB Leipzig braucht scheinbar kein Geld einzunehmen», beklagte er 2017 gegenüber der «Welt» und erklärte sich immer wieder selbst als grosser Fussball-Romantiker.

Eberl wünschte sich am Freitag auch ein grundsätzliches Nachdenken über den Fussball nach der WM in Katar. «Das sind absurde Grössen, die für uns alle nicht mehr greifbar sind und die Menschen ein Stück weit abstossen», so der neue RB-Boss. Der Fussball dürfe gewisse Dimensionen nicht überschreiten, mahnt der Spitzenfunktionär. In dieser Ansicht hätte ihn die Katar-WM noch bestärkt. «Der Fussball muss für die Menschen greifbar und verständlich bleiben.»