Twix: Das bedeutet der Name

In jedem Kiosk und Süssigkeiten-Regal im Supermarkt fallen sie sofort auf: Die in goldigem Papier verpackten Schoggiriegel mit dem rot-weissen Schriftzug Twix vom Mars-Produzenten. Es handelt sich dabei um jeweils zwei mit Schoggi überzogene Karamell-Biscuits. In englischsprachigen Medien ist die Aufregung derzeit gross, denn ein aus dem Jahr 2018 wieder aufgetauchter Post in den sozialen Medien enthüllt, dass hinter dem Namen eine tiefere Bedeutung steckt.