Weitere Meldungen über sexuelle Übergriffe beim SRF

«Me too» beim Fernsehen : Weitere Betroffene melden sexuelle Übergriffe beim SRF

«Es ist in meinen ersten Wochen bei SRF passiert. Ein Redaktor hat mir Hilfe angeboten. Als wir alleine in einem Raum waren, probierte er plötzlich, mich zu küssen», erzählte die 45-jährige Laeri gegenüber «Watson». Sie habe die Avancen entschieden zurückgewiesen, doch der Mann habe es weiter versucht, bis sie ihn weggestossen habe. Den Vorfall, der sich vor 20 Jahren ereignet habe, habe sie aufgrund einer «Schockstarre» nicht gemeldet, eine Kollegin habe ihr aber erzählt, auch bei ihr habe es der Mitarbeitende «versucht». Heute habe der Beschuldigte eine Leitungsfunktion. Das SRF gibt an, man habe eine Untersuchung eingeleitet.

Weitere Betroffene melden sich

Auf den Bericht hin hätten sich bei der Mediengewerkschaft Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM offenbar weitere SRF-Angestellte mit ähnlichen Erlebnissen gemeldet, berichtet «Watson» am Freitag. Diese sollen «nicht tolerierbare» Entgleisungen bei der Arbeit gemeldet haben. Wie viele Personen dies sind und um welche Vorfälle es sich handeln soll, wurde nicht bekannt. «Wir werden genau hinschauen, ob entsprechende Konsequenzen gezogen werden. Wichtig ist für uns, dass es eine Untersuchung dazu gibt, warum die Fälle bislang nicht ans HR gelangten, oder falls doch, warum keine Konsequenzen gezogen wurden», so der Kommentar des SSM.

Grundsätzlich würden solche Vorfälle mit Machtmissbrauch zusammenhängen, also Vorgesetzte würden sich Untergebenen nähern. Es müsse sich «grundlegend etwas an der Führungs- und Unternehmenskultur ändern», damit solche Vorfälle nicht mehr möglich seien. Die gemeldeten Fälle zeigten einmal mehr, wie wichtig ein griffiges Dispositiv zum Schutz der persönlichen Integrität sei. «Entsprechende Meldestellen zu haben ist wichtig, aber es muss sich auch die Führungs- und Unternehmenskultur ändern, damit Nulltoleranz umgesetzt werden kann», heisst es in einem Schreiben an «Watson».