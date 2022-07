Nelson Piquet: Schon früher N-Wort benutzt – Eklat um Formel-1-Weltmeister weitet sich aus

Der dreifache Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet hat Lewis Hamilton mehr als einmal rassistisch beleidigt. Erst kürzlich kam heraus, dass der 69-Jährige über den Rekordweltmeister im letzten November wegen eines Rencontres mit Max Verstappen in Silverstone (siehe Video oben) Folgendes sagte: «Der kleine N***** stellt das Auto so hin, weil er keine Chance hatte, in dieser Kurve zwei Wagen zu überholen. Es ist ein Witz!»