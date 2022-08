Lago Maggiore: Weitere Fuchsattacke im Tessin – Behörden bleiben untätig

«Dort, wo ein Fuchs an Futter kommt, findet es auch ein Wolf»

Das Verhalten des Fuchses sei von Menschen geschaffen, sagt von Arx. «Wenn ein Fuchs aktiv von Anwohnenden gefüttert wird, gewöhnt er sich daran. Mit der Zeit wird er immer wieder prüfen, ob am bekannten Futterplatz wieder etwas zu finden ist.» Die Fütterung könne auch zu weiteren Problemen führen: «Dort, wo ein Fuchs an Futter kommt, finden es auch ein Marder und ein Wolf.» Wenn ein Fuchs einmal seine Scheu gegenüber Menschen abgelegt habe, könne man sie ihm in den wenigsten Fällen wieder angewöhnen, so von Arx. «Dann muss der Wildhüter das Tier erlegen.»