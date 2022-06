Blitze und Hagel: Weitere heftige Gewitter erwartet – in der Nacht blitzte es schon 4500 Mal 

In der Nacht auf Sonntag zog eine Gewitterfront über Teile der Schweiz. Auch am Sonntag werden zahlreiche weitere Gewitter erwartet.

Über das Pfingstwochenende entladen sich schweizweit teils heftige Gewitter. Am Sonntag könnte es gar zu den schwersten Gewittern kommen. Zwischen Mitternacht und sieben Uhr morgens blitzte es in der Schweiz bereits 4500 Mal, wie Meteonews in ihrem Live-Ticker berichtet.