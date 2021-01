Nach insgesamt 26 positiven Tests unter Schülern und Familienangehörigen sind nun fünf Klassen in Quarantäne. Es gibt nur noch Fernunterricht.

Zunächst wurde eine Klasse in die Quarantäne beordert und es wurde ein Massentest angeordnet.

Ende vergangener Woche wurde die britische Mutation des Coronavirus an der Primarschule Thomasgarten in Oberwil BL festgestellt.

Inzwischen gibt es 26 positive Resultate und es sind fünf Klassen sowie ihre Familienangehörigen in Quarantäne.

Nachdem an der Primarschule Thomasgarten die britische Corona-Mutation festgestellt wurde, landete eine Klasse in Quarantäne und es wurden Massentests angeordnet.

Vergangene Woche wurde im Umfeld der Primarschule Thomasgarten in Oberwil BL die Corona-Mutation B117 nachgewiesen. Eine Klasse wurde in Quarantäne beordert und es wurden Massentests durchgeführt. Nun liegen die Ergebnisse vor. Insgesamt sind 26 Personen infiziert worden. Neben Schülern sind auch Familienangehörige betroffen, wie es in einer Medienmitteilung des Kantonalen Krisenstabs vom Sonntag heisst.