Anime, Youtuber und Games - Weitere Leaks für «Fortnite»-Crossovers aufgetaucht

Peter Griffin von «Family Guy»

Schon seit Anfang des Jahres gibt es Gerüchte, dass der bekannte Cartoon-Charakter einen Fortnite-Skin bekommen soll. Vor Kurzem wurde eine Videosequenz gefunden, in dem ein übergrosses Huhn zu sehen ist. Dasselbe, gegen welches Peter Griffin in der Serie kämpft. Die amerikanische Cartoon-Reihe bekommt oft Kritik wegen anstössigen Humors und frechen Anspielungen, weswegen eine Zusammenarbeit mit einem Spiel, das vor allem von Jugendlichen gespielt wird, eher undenkbar scheint. Jedoch schaffte es Epic Games bereits schon einmal, Kratos, den Hauptcharakter des Games «God of War», einem Spiel, welches ab 18 Jahren freigegeben ist, in «Fortnite» zu verewigen.