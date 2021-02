Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, war das neue Paket an ein Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Bayern adressiert.

Nachdem es am Mittwoch in Deutschland zu zwei Explosionen von Postsendungen kam – unter anderem bei der Zentrale von Lidl – wurde in der Nacht auf Donnerstag in einem Verteilzentrum eine weitere Paketbombe abgefangen. Dies berichtet das deutsche Magazin «Focus». Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, war das Paket an ein Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Bayern adressiert. Welches Unternehmen gemeint ist, wurde nicht ausgeführt.