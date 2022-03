Ukraine-Krieg : Raketenangriffe auf Lwiw verletzen mindestens fünf Menschen

Bei russischen Raketenangriffen auf ein Viertel in der westukrainischen Stadt sind mehrere Menschen verletzt worden. Schwarze Rauchwolken bedecken die Stadt.

Am Samstagnachmittag ist es zu zwei Raketenangriffen auf Lwiw gekommen . Die regionale Militärverwaltung berichtete von drei heftigen Explosionen am östlichen Stadtrand. Ein Treibstofflager sei getroffen worden, teilte Bürgermeister Andrij Sadowyj mit, jedoch keine zivile Infrastruktur.

Sadowyj schrieb am frühen Samstagabend auf Telegram, der Luftalarm sei noch nicht vorbei, und rief die Menschen auf, weiter in Schutzräumen zu bleiben. Bei den Raketenangriffen sind nach Angaben der Behörden mindestens fünf Menschen verletzt worden.

Luftangriff aus mehreren Hundert Kilometern Entfernung

Bereits in den letzten Wochen hatte es Raketenangriffe auf Lwiw gegeben. So hatte ein massiver russischer Luftangriff am 13. März den Truppenübungsplatz Jaworiw nahe Lwiw getroffen, wobei nach ukrainischen Angaben 35 Menschen getötet und mehr als 130 verletzt worden waren. Nach Angaben des ukrainischen Militärs waren bei dem Angriff russische Marschflugkörper von mehreren Hundert Kilometern Entfernung aus auf Lwiw abgefeuert worden. In Jaworiw hatten in den vergangenen Jahren ukrainische Soldaten mit westlichen Ausbildern trainiert. Am 18. März gab es einen weiteren Raketenangriff, bei dem ein Flugzeugreparaturwerk getroffen wurde.