Toter Wirt in Buchs SG - Polizei nimmt zwei Schweizer (27) fest

Blumen und Kerzen lagen am Samstagmittag an der Unfallstelle als Zeichen der Anteilnahme.

In der Nacht auf Samstag verstarb ein 59-jähriger Pub-Besitzer in Buchs SG in Folge einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Montagnachmittag neue Erkenntnisse zum Tötungsdelikt in Buchs SG bekannt gegeben. Ein Streit in einem Pub endete für den 59-jährigen Betreiber tödlich, nachdem der Mann nach einem Schlag stürzte. Ein 26-jähriger Nordmazedonier habe sich nach dem Sturz des Pub-Besitzers vom Tatort entfernt. Nun wird bekannt, dass ihn dabei zwei 27-jährige Schweizer begleiteten. Diese waren möglicherweise an der Tat beteiligt. Noch am Samstag wurden die beiden Schweizer vorläufig festgenommen, wie es in der Medienmitteilung vom Montag heisst.