App-Markt - Weitere US-Wettbewerbsklage gegen Google eingereicht

Der Konzern nutze seine Dominanz aus, um auf verbotene Art Konkurrenz zu unterdrücken, findet New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James.

Google muss sich mit einer Wettbewerbsklage in den USA auseinandersetzen.

Daher reichten sie am Mittwoch gemeinsam eine Klage wegen wettbewerbsrechtlicher Verstösse ein.

Dieser Meinung ist man in 36 US-Bundesstaaten.

Der Internetriese Google muss sich in den USA mit einem weiteren Kartellrechtsstreit auseinandersetzen. 36 Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington DC reichten am Mittwoch (Ortszeit) eine Klage wegen wettbewerbsrechtlicher Verstösse, beim Geschäft mit Apps für Android-Handys, ein. Das geht aus der, bei einem Bundesgericht in San Francisco, eingereichten Klageschrift hervor. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor.