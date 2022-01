«Ich bin sehr stolz» – Fabian Frei verlängert beim FCB bis 2024 und verzichtet auf viel Lohn

1 / 4 Frei bleibt beim FC Basel. FCB Der Ostschweizer hat 438 Pflichtspiele für den FCB absolviert, darunter 93 Partien im internationalen Wettbewerb und 39 im Schweizer Cup. Pascal Muller/freshfocus Damit liegt er nur noch 14 Partien hinter dem aktuellen FCB-Rekordspieler Massimo Ceccaroni (452) und hat in der bevorstehenden Rückrunde die Gelegenheit, diesen an der Spitze dieser clubhistorischen Rangliste abzulösen. Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts Fabian Frei bleibt bei den Baslern.

Der Nati-Star unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2024.

«Es ist eine grosse Freude für mich», so Frei.

Die Basler verlängern den Vertrag mit Fabian Frei vorzeitig um zwei Jahre bis 2024. Dies teilt der FC Basel in einem Communiqué sowie an einer Pressekonferenz am frühen Donnerstagnachmittag mit. Frei ist jener Spieler des aktuellen Kaders, der nach Valentin Stocker (elf Saisons) und gemeinsam mit Taulant Xhaka (zehn) am meisten Saisons für den FC Basel bestritten hat.

Der 33-Jährige streifte am 22. Juli 2007 erstmals das rotblaue Trikot der ersten Mannschaft über, nachdem er im Jahr 2004 als 15-Jähriger von Frauenfeld in die Basler Nachwuchsabteilung gekommen war. Seither hat der Ostschweizer 438 Pflichtspiele für den FCB absolviert, darunter 93 Partien im internationalen Wettbewerb und 39 im Schweizer Cup. Damit liegt er nur noch 14 Partien hinter dem aktuellen FCB-Rekordspieler Massimo Ceccaroni (452) und hat in der bevorstehenden Rückrunde die Gelegenheit, diesen an der Spitze dieser clubhistorischen Rangliste abzulösen. Auch Fabian Freis Trophäensammlung kann sich sehen lassen: Mit dem FCB wurde er bisher fünfmal Schweizer Meister (2008, 2012, 2013, 2014, 2015) und dreimal Cupsieger (2008, 2012, 2019).

«Ich will der Mannschaft weiterhin helfen»

Frei freut sich über die Vertragsverlängerung: «Ich bin sehr stolz und froh. Es ist eine grosse Freude für mich, über den Sommer hinaus Teil dieses tollen Vereins sein zu dürfen – so, wie ich es mir von ganzem Herzen gewünscht habe.» Und: «Ich will der Mannschaft weiterhin helfen, vorne wegmarschieren und Verantwortung übernehmen. Dass ich noch FCB-Rekordspieler werden kann, ist ein schöner Nebeneffekt.» Aber das grosse Ziel sei, den Meisterkübel endlich wieder einmal nach Basel zurückzuholen.

Kaderplaner Philipp Kaufmann meint: «Wir freuen uns sehr, dass wir auch weiterhin auf Fabians grosse Qualitäten als Fussballer und Führungsspieler zählen dürfen. Mit seinem Spielverständnis sowie seiner Polyvalenz und Erfahrung ist er nach wie vor ein wichtiger Teil unserer Mannschaft.»

Dass die Basler mit dem 33-Jährigen um zwei Jahre verlängern, überrascht nicht. Die Verlängerung, sie hatte sich abgezeichnet. Zumal Frei seinen neuen Kontrakt zu einem deutlich niedrigeren Gehalt unterschrieben hat, also auf viel Lohn verzichtet. Und: Frei ist ein absoluter Leistungsträger. Seit seiner Mainz-Rückkehr aus der Bundesliga im Januar 2018 hat Frei kaum ein Spiel verpasst. Auch in der laufenden Saison spielte Frei eigentlich immer, kehrte sogar unter Murat Yakin in die Nati zurück. Kurz: Zwischen all den jungen Talenten, die zum FCB kamen, hat Frei einen festen Platz inne, er ist eine Persönlichkeit.