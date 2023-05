Dottikon: Unbekannte sprengen Geldautomat in Postfiliale

Gegen 2.30 Uhr sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Post-Filiale in Dottikon.

In der vergangenen Nacht wurde in Dottikon ein Bancomat der Post gesprengt. Das bestätigte die Kantonspolizei Aargau. Die Tat ereignete sich gegen 2.30 Uhr, laut Zeugenaussagen waren drei Explosionen zu hören. Der Automat befand sich direkt neben einer Denner-Filiale.

Der oder die Täter konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden, obwohl die Polizei mit einem Grossaufgebot nach Verdächtigen suchte. Derzeit geht man bei der Polizei von zwei Tätern aus. Wie viel Geld gestohlen wurde, ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Am Tatort biete sich derweil ein Bild der Zerstörung, in der Mauer des Gebäues klafft ein grosses Loch. An der Liegenschaft seien ausserdem weitere grosse Schäden entstanden – wie gross der Sachschaden insgesamt ausfällt, lässt sich laut der Kapo derzeit noch nicht entziffern.