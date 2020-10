Am Mittwoch wurde bereits Lugano-Offensivmann Mattia Bottani positiv auf das Coronavirus getestet.

Sechs weitere Spieler müssen in Quarantäne.

Ein weiterer Coronafall beim FC Lugano: Nachdem am Mittwoch der Fall von Mattia Bottani bekannt wurde, unterzog sich die gesamte erste Mannschaft des Super-League-Clubs und der Staff Tests. Am Donnerstagabend teilte der Club mit, dass auch Goalie Sebastian Osigwe mit dem Coronavirus infiziert sei. Er muss, wie auch Bottani, in Quarantäne.