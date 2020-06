Ähnlicher Fall wie Floyd

Weiterer Polizist wegen Tötung angezeigt

Ein US-amerikanischer Polizist, der im Februar einen Latino erwürgt haben soll, muss sich vor Gericht verantworten.

In den USA ist es in einem weiteren Fall von Polizeigewalt zu einer Anklage gegen einen Polizisten gekommen. Der Polizeibeamte Christopher Smelser aus dem Bundesstaat New Mexico muss sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Das berichtet «NBC News».