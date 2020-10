Naturspektakel : Weiterer Teilabbruch des Spitzen Steins in Kandersteg

Am Spitzen Stein oberhalb von Kandersteg ist es zu einem weiteren Teilabbruch gekommen. Personen wurde keine gefährdet.

Am Montagmittag ist es zu einem weiteren Teilabbruch des «Spitzen Steins» oberhalb von Kandersteg gekommen. Ein Leser-Video zeigt, wie die Felsmassen den Berg hinunterrollen.

Laut Gemeinderatspräsident Urs Weibel kam der Abbruch nicht überraschend. Er verweist auf das Gemeindebulletin vom letzten Freitag, in dem aufgrund der Messwerte bereits angekündigt wurde: «Die Entwicklung lässt einen zeitnahen Absturz eines freistehenden Turmes vermuten.» Schätzungsweise 10’000 Kubikmeter Material seien abgebrochen, sagt Weibel.

Keine Gefahr

Das sei etwa halb so viel wie beim Abbruch des oberen Spitzes im Dezember 2019 und verglichen mit dem gesamten Gefahrenmanagement, das Szenarien mit bis zu einer Million Kubikmeter Steinschlag bereithalte, eine «Kleinstmenge», so Weibel. Entsprechend habe für niemanden eine Gefährdung bestanden.

Im Hinblick auf das Gefahrenmanagement am Spitzen Stein empfahl die Finanzkommission des bernischen Grossen Rates einen Rahmenkredit von 5,5 Millionen Franken für die Jahre 2020 bis 2024 zur Annahme.

Der Spitze Stein ist ein Felsgebiet am Doldenhorn südlich des Oeschinensees. Seit 2018 ist er verstärkt in Bewegung. Zuletzt brachen am 20. Dezember 2019 rund 20'000 Kubikmeter Fels ab und stürzten ins Tal. Verletzt wurde niemand.