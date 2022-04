Etliche Geiseln enthauptet : Weiteres Mitglied der IS-«Beatles» zu lebenslanger Haft verurteilt

Einer der vier IS-Terroristen, die als «Beatles» traurige Berühmtheit erlangten, ist in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Gruppe soll in Syrien zahlreiche Hinrichtungen verübt und Menschen gefoltert haben.

Ein berüchtigtes britisches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat ist in den USA wegen der Beteiligung an Geiselnahmen und Tötungen von US-Bürgern zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Strafmass von Alexanda Kotey wurde übereinstimmenden Medienberichten am Freitag von einem US-Gericht in Alexandria (Virginia) verkündet. Kotey plädierte im vergangenen Jahr auf schuldig. Er gehörte der Anklage zufolge zu einer IS-Terrorzelle, die wegen der Herkunft und des Akzents der Mitglieder als «The Beatles» bekannt wurde.