Weiterfahren nach Unfall – das kann teuer werden

Frage von Anna ans AGVS-Expertenteam:

Antwort des AGVS:

Es kann tatsächlich zu Bussen kommen, wenn das seinerzeit unter Einhaltung der europäischen Vorschriften in Verkehr gesetzte Auto nun über ein nicht funktionstüchtiges beziehungsweise ausgelöstes Airbag-System verfügt. Denn dieses ist nach wie vor nötig, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Das Deaktivieren von Teilen der Rückhaltesysteme ist nur erlaubt, wenn dies durch die Zulassungsbehörde im Fahrzeugausweis so vermerkt wurde oder wenn dafür eine vom Hersteller vorgesehene und dem Fahrzeuglenker angezeigte Funktion verwendet wird. Bei einigen Fahrzeugen ist die Deaktivierung des Beifahrer-Airbags mittels Schlüsselschalter möglich, beispielsweise um einen Kleinkindersitz auf dem Beifahrersitz zu installieren.

Fährst du längere Zeit mit einem defekten Airbag-System umher und gerätst in eine Kontrolle, so wirst du definitiv dafür gebüsst. Fährst du jedoch direkt ab der Unfallstelle zu einer Garage, um den Airbag zu reparieren, wäre es bereits ein Riesenzufall, in eine Polizeikontrolle zu geraten. Eine Busse erscheint mir in diesem Fall nicht verhältnismässig. Ich empfehle dir trotzdem, dies mit dem Polizisten bei der Unfallstelle abzusprechen.