Flächentests in Graubünden : 7800 Personen bisher getestet – ein Prozent positiv

Bis am Samstagmittag meldeten sich rund 13'000 Personen zu den Schnelltests in Graubünden an. Die schweizweit ersten Flächentests werden durchgeführt im Engadin sowie in den drei Südtälern Bergell, Puschlav und Münstertal.

In Graubünden hat sich bei den Flächentests auf das Coronavirus die Rate von einem Prozent positiver Fälle am Samstag, dem zweiten Testtag, bestätigt. Bis am Samstagmittag meldeten sich rund 13'000 Personen zu den freiwilligen und kostenlosen Schnelltests an.

Getestet wurden bis am Samstagmittag rund 7800 Personen. 73 von ihnen oder 0,93 Prozent erhielten einen positiven Befund, wie es auf Anfrage bei der kantonalen Kommunikationsstelle hiess. Eine Positivrate von einem Prozent entspreche auf den ganzen Kanton berechnet 2000 Personen.

Gesamtresultat am Montag

Die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnicki sagte diese Woche, dass erfahrungsgemäss etwa ein Prozent der Bevölkerung unerkannt mit dem Coronavirus infiziert sei. Das Problem sei, dass diese Leute von der Ansteckung nichts merkten, aber andere Leute infizieren könnten.

Die schweizweit ersten Flächentests werden durchgeführt im Engadin sowie in den drei Südtälern Bergell, Puschlav und Münstertal. Inklusive Touristen sind rund 35'000 Personen angesprochen. Die Bündner Behörden sind zufrieden, wenn sich 20'000 Personen oder etwa zwei Drittel testen lassen. Informieren über das Gesamtresultat werden die Behörden am Montag.