Corona in der Zentralschweiz : Weiterhin Übersterblichkeit der über 65-Jährigen

Eine Auswertung von Lustat Statistik Luzern zeigt, dass die Übersterblichkeit der über 65-Jährigen in der Zentralschweiz höher und anhaltender ist als während der ersten Coronawelle.

In der Woche 47 (ab 16. November) gab es 153 Todesfälle. Zu erwarten waren indes nur 75 bis 126 Todesfälle. (Symbolbild)

Erstmals seit Mitte April und dem Ausbruch der Corona Pandemie ist in der Zentralschweiz Ende Oktober eine Übersterblichkeit beobachtet worden. (Symbolbild)

Der Kanton Luzern zeigt als einziger Kanton in der Zentralschweiz keine Übersterblichkeit.

In der Zentralschweiz sterben seit fünf Wochen mehr ältere Menschen als üblich. Wie Lustat Statistik Luzern am Mittwoch mitteilte, ist die Übersterblichkeit der Altersgruppe ab 65 Jahren höher und anhaltender als bei der ersten Coronawelle im Frühling.

In der Woche 43 (ab 19. Oktober) überschritt in der Zentralschweiz die Zahl der Todesfälle der älteren Menschen (132) erstmals die obere Grenze der zu erwartenden Todesfälle (124). In der Woche 47 (ab 16. November) gab es 153 Todesfälle. Zu erwarten waren indes nur 75 bis 126 Todesfälle.