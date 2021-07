Beschluss des Stadtrats - Weitgehend Tempo 30 in der Stadt Zürich

Bald soll in der gesamten Stadt weitgehend eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gelten.

Nach Winterthur will nun auch der Zürcher Stadtrat weitgehend Tempo 30 einführen. Das heisst es in einer Mitteilung am Mittwoch. Damit soll die Bevölkerung vor übermässigem Strassenlärm geschützt werden. Temporeduktionen sei en eine wirksame Massnahme, um die Entstehung des Lärms zu reduzieren. Rund 105’000 Zürcherinnen und Zürcher seien derzeit übermässigem Strassenlärm ausgesetzt.