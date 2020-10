Mega-Deal : Weko bewilligt Kauf von Sunrise

UPC darf Sunrise kaufen. Das hat die Weko heute entschieden. Damit ensteht das schweizweit zweitgrösste Telekommunikationsunternehmen.

Die Weko hat am Deal nichts auszusetzen und bewilligt ihn ohne Auflagen.

In der Schweizer Telekombranche kommt es zu einer Mega-Fusion.

UPC darf Sunfrise kaufen. Das hat die Wettbewerbskommission (Weko) am Freitag entschieden. UPC und Sunrise wird wie Swisscom über eine eigene Mobilfunk- und Festnetzinfrastruktur verfügen. «Eine Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs droht nicht», schreibt die Weko in einer Mitteilung. Sie sieht keine Zeichen gegeben, dass sich Marktleader Swisscom und das neu entstandene Unternehmen aus UPC und Sunrise absprechen werden. Die Genehmigung der Weko erfolgt daher ohne Auflagen.

Vor einem Jahr plante Sunrise UPC zu übernehmen. Schon damals bewilligte die Weko. Anschliessend lehnte jedoch die Mehrheit der Aktionäre die Übernahme ab. Die Weko stellte beim aktuellen Entscheid auf die Marktverhältnisse ab, schreibt sie in der Mitteilung.

Zweitgrösster Telekomkonzern

Der Entscheid war so erwartet worden. UPC-Besitzerin Liberty Global hatte im August das Kaufangebot für Sunrise vorgelegt. Der amerikanisch-britische Kabelnetzriese greift dafür tief in die Tasche: Die Sunrise-Aktionäre sollen 5 Milliarden Franken in bar erhalten. Damit wird der zweitgrösste Telekomkonzern der Schweiz inklusive Schulden mit 6,8 Milliarden Franken bewertet.