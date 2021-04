«Erheblicher wirtschaftlicher Schaden» - WEKO hegt Kartell-Verdacht und durchsucht Walliser Transporteure

«Das Ziel ist es, einem Unternehmen den Auftrag zu einem bestimmten Preis zuzuschanzen», so die WEKO. Kartelle verursachen dadurch einen «erheblichen wirtschaftlichen Schaden».

Im Rahmen einer Ausschreibung zur Müllabfuhr und Abfallentsorgung soll es zu einer Koordination der Offerten zwischen mehreren Walliser Transportunternehmen gekommen sein, so die Wettbewerbskommission WEKO.

Die Wettbewerbskommission (WEKO) ist womöglich einem Kartell auf die Schliche gekommen, wie sie am Freitag mitteilte.

Gezieltes Zusammenarbeiten, um den Wettbewerb zu verfälschen und die Preise zu manipulieren, damit mehr Gewinn erzielt werden kann – so funktioniert ein Kartell. Das alles passiert im Geheimen – kommen die Absprachen ans Licht, kann das schwerwiegende rechtliche Folgen haben. Nun ist womöglich ein solches Kartell im Wallis entdeckt worden, wie die Wettbewerbskommission (WEKO) am Freitag mitteilte. «Die WEKO verfügt über Anhaltspunkte, nach denen mehrere Transportunternehmen von Waren und Abfällen im Kanton Wallis Submissionsabreden getroffen haben», so die Kommission. Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahren zu Müllabfuhr und Abfallentsorgung soll es zu einer Koordination der Offerten zwischen den Transportunternehmen gekommen sein.