Verschwörungstheorien – Welche Absender stecken hinter den Judenhass-Botschaften?

In den Chats oder auf Demos kursierten etwa «Judensterne» mit der Aufschrift «ungeimpft» oder «Covid-Zertifikat». Der Bericht erfasst solche Vergleiche jedoch nicht als antisemitische Vorfälle.

Im Messengerdienst Telegram kursieren mit Abstand die meisten antisemitischen Posts. 2021 kam es laut dem neuen Antisemitismusbericht online im Vergleich zu 2020 zu fast doppelt so vielen antisemitischen Handlungen. Meist verstecken sich die User hinter einem Pseudonym. Dennoch lassen sich die Menschen dahinter bis zu einem gewissen Punkt einordnen. Fachpersonen teilen sie in drei Gruppen ein:

Eingefleischte Rechtsextreme: Bei der ersten Gruppe handle es sich um eingefleischte Rechtsextreme, die mit Verschwörungstheorien ihre Hassideologie zu verbreiten versuchten, sagt Marko Kovic, Sozialwissenschaftler und Experte für Verschwörungstheorien. Dirk Baier, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, spricht von dezidiert rechtsextrem eingestellten Personen. Etwa solche aus dem neonationalistischen Spektrum, der Jungen Tat oder der Identitären Bewegung. Auf diese wahrscheinlich eher kleine Gruppe gingen sicher viele Post zurück, so Baier.

Verschwörungstheoretiker: Zur zweiten Gruppe zählen die Experten nicht in jedem Fall Rechtsextreme. Diese machen laut Kovic die Mehrheit aus. «Sie begannen in der Pandemie, an antisemitische Verschwörungstheorien zu glauben.» Der Hass auf Juden gehöre zum Grundstock der Verschwörungstheorien. «In Situationen, auf die es keine Antwort gibt, werden solche Theorien schnell ausgepackt.»