Welche Anhängerlasten schaffen Elektroautos?

Frage von Dominique ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

In der Tat war und ist es noch häufig so, dass vor allem schwere, drehmomentstarke Diesel-SUV zum Ziehen von Pferdeanhängern genutzt wurden. Denn schon ein Haflinger bringt locker 500 Kilo auf die Waage, bei Kaltblutrassen können es auch 800 Kilo und mehr sein. Doch die Hersteller reagieren auf die Nachfrage und bieten für die meisten Elektroautos (und Plug-in-Hybride) mittlerweile Anhängerkupplungen an. Dabei gilt es dann natürlich zu prüfen, wie schwere Lasten damit transportiert bzw. gezogen werden dürfen.

Die geläufige Faustregel ist beim Elektrofahrzeug gleich wie beim Verbrenner: Je grösser und schwerer das Auto, desto mehr Last kann angehängt werden. Somit bieten grosse Elektro-SUV die höchste Anhängerlast. An der Spitze steht momentan der BMW iX, der 2500 Kilogramm ziehen kann. Das Model X von Tesla schafft 2268 Kilogramm. Bei kleineren Stromern hingegen ist oft bei 1000 Kilogramm Schluss, zu wenig für einen Pferdeanhänger. Bei einigen Fahrzeugen dient die Anhängerkupplung auch nur dazu, einen Fahrradträger aufzunehmen. Am besten lässt du dich von deinem Garagisten beraten, welches Modell für dich in Frage kommt.